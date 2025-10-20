Jordanie : un avocat radié pour avoir représenté un kibboutz israélien

L'ordre des avocats jordanien a retiré sa licence à Ali al-Rashidat, accusé d'avoir collaboré avec des "colonies sionistes" après avoir défendu le kibboutz Eilot dans un litige commercial avec une entreprise jordanienne. Une affaire qui révèle les limites du traité de paix israélo-jordanien.

L'incident remonte à un contentieux opposant le kibboutz Eilot, situé près d'Eilat, à la société jordanienne Hijazi et Rusha, spécialisée dans le commerce de veaux et d'agneaux. En 2020, un tribunal israélien avait condamné une filiale de l'entreprise jordanienne opérant en Israël à verser un million de shekels (environ 300 000 dollars) au kibboutz. Face aux échecs répétés de recouvrement, le kibboutz a fait appel à l'avocat jordanien qui a envoyé une mise en demeure à l'entreprise ces derniers mois.

L'affaire ayant fuité dans les médias jordaniens, l'ordre des avocats a immédiatement radié al-Rashidat, uniquement parce qu'il avait représenté une entité israélienne. Dans une interview accordée à la chaîne Kan depuis Amman, l'avocat s'est indigné : "Le droit le plus élémentaire d'un citoyen est d'avoir un avocat, et ce dans n'importe quel pays. Si un Jordanien rencontre un problème en Israël, ne devrait-il pas avoir un avocat israélien ? Ce n'est pas interdit."

Il a dénoncé l'attitude de l'ordre : "En Jordanie, l'association se positionne comme juge et jury. Elle vient nous juger et me retire ma licence professionnelle." L'avocat affirme avoir tenté en vain de contacter le ministre de la Justice jordanien, le Premier ministre et même le bureau royal, sans recevoir la moindre réponse.

Le kibboutz Eilot a adressé des lettres à l'ambassadeur d'Israël en Jordanie, Rogel Rachman, et à l'ambassadeur jordanien en Israël, Ghassan al-Majali, demandant de réparer cette injustice contraire au traité de paix entre les deux pays. Israël a tenté d'intervenir auprès d'Amman pour rétablir la licence de l'avocat, mais sans succès à ce jour.

Al-Rashidat estime que son cas démontre que l'accord de paix n'existe que sur le papier : "Pourquoi nous empêche-t-on d'avoir cette paix ? Pourquoi à Dubaï c'est mieux que chez nous ?" Il affirme que plusieurs confrères le soutiennent en privé mais ont été contraints de voter son exclusion sous la pression du président de l'ordre.

L'avocat lance un appel à Israël : "Je demande au gouvernement israélien d'intervenir fermement, car la situation actuelle signifie que les intérêts des entreprises israéliennes en Jordanie seront gravement affectés. Je ne peux pas recommander aux Israéliens d'investir en Jordanie si tout avocat qui les représente est exclu du barreau."