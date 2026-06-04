Joseph Aoun voit dans l’accord négocié à Washington la dernière chance d’un cessez-le-feu durable

Le président libanais, Joseph Aoun, a estimé que l’accord sur la mise en œuvre d’un cessez-le-feu annoncé à Washington à l’issue de discussions avec Israël constitue la "dernière chance" de parvenir à une trêve globale et permanente entre les deux pays. Dans un communiqué publié par la présidence, il a souligné que les conclusions du quatrième cycle de négociations comportaient, selon lui, plusieurs éléments favorables au Liban et ouvraient une fenêtre unique pour mettre fin aux hostilités.

Joseph Aoun a averti que chaque partie porterait la responsabilité d’un éventuel échec si elle ne répondait pas positivement aux propositions mises sur la table. Le chef de l’État a indiqué que Beyrouth transmettrait sa réponse aux États-Unis dès que les consultations avec les différents acteurs libanais seraient achevées, citant notamment le Hezbollah, organisation terroriste soutenue par l’Iran et impliquée dans le conflit en cours avec Israël depuis son attaque du 2 mars.

Selon le président libanais, les États-Unis seront chargés de fixer la date d’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Il a également affirmé que le président américain, Donald Trump, agirait en tant que garant direct de l’application de l’accord, un rôle que Beyrouth considère comme essentiel pour assurer le respect des engagements pris par les différentes parties.

Ces déclarations interviennent alors que les efforts diplomatiques s’intensifient pour transformer les arrangements sécuritaires actuels en un cessez-le-feu durable, malgré les réserves exprimées ces dernières heures par le Hezbollah, qui continue de rejeter plusieurs des conditions discutées dans le cadre des négociations.