Des foules d’Iraniens ont participé vendredi à des rassemblements et manifestations organisés à travers le pays à l’occasion de la Journée al-Qods (Journée de Jérusalem", célébrée chaque année le dernier vendredi du mois du ramadan en soutien aux Palestiniens. Les principaux défilés se sont déroulés dans les rues de Téhéran ainsi que dans plusieurs autres villes. Plusieurs hauts responsables du régime iranien, que Israël considère comme des cibles potentielles, sont apparus publiquement lors de ces événements, marchant au milieu de la foule.

Parmi les participants figurait notamment le président iranien Massoud Pezeshkian, qui s’est déplacé dans les rues de la capitale entouré de civils. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani, a également pris la parole lors de la manifestation. Il a affirmé que les frappes menées contre l’Iran étaient motivées par "la peur et le désespoir", accusant le président américain Donald Trump de ne pas comprendre "la force et la détermination du peuple iranien".

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, présent lui aussi aux rassemblements, a déclaré que malgré ce qu’il a qualifié "d’attaques brutales" menées par Israël et les États-Unis, les Iraniens avaient démontré leur soutien à la République islamique, à la cause palestinienne et à leurs "idéaux nationaux". "Les ennemis seront contraints de reconnaître la puissance du peuple iranien", a-t-il affirmé.

Plusieurs autres responsables du régime ont également été aperçus lors des défilés, dont Mohammad Eslami, chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, Ahmad-Reza Radan, commandant des forces de l’ordre iraniennes, ainsi que d’autres figures politiques et sécuritaires.

Selon des médias iraniens, une forte explosion a été entendue à proximité de l’un des lieux de rassemblement à Téhéran. Les circonstances de l’incident restent pour l’instant inconnues. Des informations indiquent toutefois qu’Israël aurait averti de possibles frappes dans la zone.