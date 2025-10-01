Judée-Samarie : 15 roquettes et un vaste arsenal découverts près de Ramallah

Une opération conjointe de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières a permis dans la nuit de mardi à mercredi de mettre au jour un important stock d’armes dans la région de Ramallah, au sein de la brigade de Binyamin. Selon le communiqué officiel, les forces israéliennes ont découvert dans le village de Beitunia quinze roquettes en cours de fabrication, dix-huit engins explosifs improvisés, ainsi que divers explosifs, armes à feu et équipements de guerre.

Cette opération s’inscrit dans la continuité de l’enquête menée par le Shin Bet sur une cellule terroriste impliquée dans la production de roquettes, dont plusieurs membres avaient été arrêtés la semaine précédente. Les munitions et engins saisis ont été en grande partie détruits sur place par les démineurs de la police des frontières, tandis que certains éléments ont été transférés pour un examen complémentaire.

Cette découverte intervient dans un contexte d’escalade sécuritaire dans la région de Binyamin, marquée ces dernières semaines par une intensification des affrontements et par une augmentation significative des tentatives d’attaques.