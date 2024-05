Judée-Samarie : deux blessés dans un attentat à la voiture bélier près de Naplouse

Deux personnes ont été blessées dans un attentat à la voiture bélier près de la ville de Naplouse en Cisjordanie, selon l'armée et les médecins.

Les forces de défense israéliennes indiquent qu'elles ont reçu des informations faisant état d'une attaque à la voiture bélier et qu'elles fourniront bientôt plus de détails à ce sujet. Le service d'urgence de "Rescue Without Borders" indique que deux personnes grièvement blessées ont été traitées sur place et sont actuellement transportées vers l'hôpital Beilinson de Petah Tikva. Le Palestinien, qui appartient au groupe terroriste "Fosse aux Lions", a été transféré par l'Autorité palestinienne à Tsahal et fait actuellement l'objet d'une enquête. Le chef du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a appelé le gouvernement à "poursuivre avec toutes les forces nécessaires les opérations offensives à l'intérieur des villages pour localiser les terroristes et récupérer les armes".