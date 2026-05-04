Judée-Samarie : l’UE lance un programme d'"environ 6 millions d’euros" pour les Palestiniens

L’Union européenne s’apprête à lancer un programme destiné à soutenir les Palestiniens confrontés à des violences attribuées à certains résidents juifs en Judée-Samarie, selon des informations communiquées par l’Autorité palestinienne et la représentation européenne à Jérusalem.

Dans un communiqué, le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Mohammad Mustafa, a indiqué que « l’Union européenne lancera un programme pour soutenir les victimes de violences », dans le cadre d’une coordination avec les autorités locales. L’initiative vise à répondre à une augmentation des incidents signalés ces derniers mois dans plusieurs zones de Judée-Samarie.

Selon les précisions fournies à l’AFP par le bureau de l’Union européenne à Jérusalem, ce projet est élaboré en partenariat avec des ONG locales et internationales. Il a pour objectif de documenter les attaques signalées contre des Palestiniens et d’apporter un soutien direct aux communautés concernées. Les organisations impliquées devraient également assurer une présence sur le terrain afin d’accompagner les populations et de renforcer leur sécurité.

Une source proche du dossier indique que le programme prévoit notamment la mise en place de dispositifs de protection, tels que des équipements de sécurité et des aménagements physiques, dont des clôtures, pour les localités exposées. Le budget du projet est estimé à environ six millions d’euros, et sa mise en œuvre devrait être finalisée dans les prochains mois.

Ce programme intervient dans un contexte de tensions persistantes en Judée-Samarie. L’Union européenne entend ainsi renforcer son engagement humanitaire et son action de terrain dans une région où la situation sécuritaire demeure fragile et sujette à des évolutions rapides.