Judée-Samarie : L'UE sur le point de sanctionner une douzaine de résidents "violents", selon des diplomates

L'Union européenne est sur le point d'adopter des sanctions contre les résidents israéliens qui "attaquent les Palestiniens" en Judée-Samarie, après que la Hongrie a mis fin à son opposition, selon des diplomates européens.

Alors que l'attention de la communauté internationale s'est concentrée sur l'assaut transfrontalier du Hamas depuis Gaza et sur la guerre qu'Israël y a menée par la suite, les responsables européens ont également exprimé leur inquiétude face à la montée de la violence à l'encontre des Palestiniens en Judée-Samarie. Toutefois, les 27 États membres de l'UE ont eu du mal à se mettre d'accord sur des sanctions à l'encontre des responsables, même après que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont imposé de telles mesures. Certains États membres proches d'Israël, comme l'Allemagne et l'Autriche, se sont dits prêts à approuver des sanctions contre les résidents violents après que d'autres ont été imposées au Hamas, le groupe terroriste palestinien.

La Hongrie, allié indéfectible du gouvernement israélien, a été le pays qui s'est le plus vivement opposé à l'adoption de sanctions à l'encontre des résidents juifs de Judée-Samarie. Toutefois, des diplomates affirment que Budapest a désormais autorisé les sanctions proposées à passer par le système de l'UE. Selon certains, les sanctions pourraient être approuvées par les ministres des affaires étrangères de l'UE lundi, mais d'autres estiment qu'il faudra plus de temps. La lutte autour des sanctions proposées reflète des divisions plus larges sur le Moyen-Orient, certains pays de l'UE soutenant fermement Israël et d'autres penchant davantage pour les Palestiniens.

L'UE n'a pas précisé le contenu de ces sanctions, mais des responsables ont indiqué qu'elles incluraient des interdictions de voyager dans l'UE.