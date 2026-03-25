Judée-Samarie : un réseau du Hamas démantelé à Naplouse, projets d’attentats et d’enlèvement déjoués

Dix terroristes palestiniens originaires de la région de Naplouse, affiliés au Hamas, ont été inculpés dans le cadre d’une affaire sécuritaire portant sur la planification d’attentats et d’un projet d’enlèvement, ont annoncé les autorités. Selon l’acte d’accusation, ces individus ont mis en place une infrastructure terroriste visant des civils israéliens et des forces de sécurité en Judée-Samarie.

L’enquête révèle que la cellule préparait plusieurs types d’attaques, incluant des tirs, l’utilisation d’engins explosifs et un enlèvement. Dans ce cadre, les suspects ont entrepris de creuser un tunnel destiné à dissimuler un otage. Creusé à une profondeur d’environ six mètres, ce passage souterrain comportait également une ramification latérale de plusieurs mètres. Les membres du réseau ont mené des repérages autour de la cible envisagée, avant d’abandonner temporairement leur projet après avoir constaté que celle-ci ne vivait pas seule.

Par ailleurs, les accusés sont soupçonnés d’avoir acquis des armes de type M-16 et d’avoir fabriqué des engins explosifs sophistiqués après s’être formés en ligne. Trois dispositifs auraient ainsi été conçus, intégrant notamment des systèmes GPS et des mécanismes de déclenchement à distance, puis dissimulés sur le terrain.

Selon les éléments de l’enquête, la cellule a également tenté de mener une attaque par arme à feu contre un bus israélien. L’opération n’a échoué que de manière fortuite, en raison d’un dysfonctionnement de l’arme utilisée.

Les autorités soulignent que ces projets ont été déjoués avant leur mise en œuvre, évitant des conséquences potentiellement graves. Cette affaire met en évidence la persistance de réseaux actifs en Judée-Samarie et la diversité des modes opératoires employés, mêlant actions armées, explosifs et tentatives d’enlèvement.