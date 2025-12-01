Judée-Samarie : une femme blessée dans une tentative d’attentat à la voiture-bélier près de Kiryat Arba

Une tentative d’attentat à la voiture-bélier a été menée lundi soir près d'un carrefour au nord de Kyriat Arba, en Judée-Samarie. Une femme a été légèrement blessée après avoir été percutée par un terroriste qui a foncé délibérément sur elle avant de prendre la fuite vers la ville voisine d’Hébron.

Selon l’armée israélienne, des forces ont été rapidement dépêchées dans la zone de la brigade de Judée après le signalement de l’attaque. Les soldats ont ouvert le feu sur le véhicule en fuite et poursuivent actuellement des recherches intensives pour retrouver le terroriste. Tsahal indique que « des ratissages étendus sont en cours » dans les secteurs adjacents.

Cet incident survient deux jours seulement après une autre attaque près du carrefour de Giti Avishar, sur la Route 5, où un terroriste avait lancé une barre de fer sur une voiture en mouvement. Le projectile s’était violemment planté dans le pare-brise, à quelques centimètres du siège de la conductrice, qui était sortie miraculeusement indemne.

Dans un témoignage diffusé par les médias israéliens, Mirav, habitante du centre du pays et survivante de cette précédente attaque, a décrit un moment de « choc total ». « Nous avons entendu un grand bruit. On ne comprenait pas ce qui se passait. Les forces de sécurité sont arrivées très vite et nous ont pris en charge », a-t-elle raconté. Elle espère désormais que « le terroriste et tous ceux impliqués seront arrêtés » et rappelle que « les habitants de la région méritent d’être en sécurité ».