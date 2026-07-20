Khalil al-Hayya succède à Yahya Sinwar

Le Hamas a annoncé ce lundi la nomination de Khalil al-Hayya au poste de chef de son bureau politique, en remplacement de Yahya Sinwar.

Dans un communiqué, l'organisation terroriste islamiste palestinienne a confirmé que Khalil al-Hayya avait été choisi pour prendre la direction de l'instance politique du mouvement, l'un de ses principaux organes décisionnels.

Figure influente du Hamas depuis de nombreuses années, Khalil al-Hayya est considéré comme l'un des plus proches collaborateurs de Yahya Sinwar. Il a représenté à plusieurs reprises le mouvement lors de négociations indirectes avec Israël, notamment sur les questions de cessez-le-feu et d'échanges d'otages et de prisonniers.

Sa nomination intervient dans un contexte particulièrement sensible pour le Hamas, alors que l'organisation est fortement affaiblie par la guerre à Gaza et par les opérations militaires israéliennes menées contre sa direction.

En désignant Khalil al-Hayya à la tête de son bureau politique, le Hamas entend assurer une continuité dans sa direction et maintenir sa structure décisionnelle malgré les pertes subies au sein de son commandement.