Khamenei dans une "situation critique" après l'élimination de ses proches

Le guide suprême iranien Ali Khamenei se trouve dans la "situation la plus critique" de son règne, selon l'agence Reuters. Les frappes israéliennes massives en Iran affectent sévèrement sa position et alimentent ses craintes d'un scénario d'"erreur stratégique" suite à l'élimination de nombreux dirigeants de son entourage. Les sources du renseignement pointent l'inquiétude majeure dans l'entourage de Khamenei après les coups portés au sommet sécuritaire qui l'entourait et qui a été décimé par Israël au début du conflit. Ces hauts responsables servaient de conseillers privilégiés au guide suprême, et leur élimination ainsi que leur remplacement rapide par de nouveaux éléments suscitent dans son cercle la crainte d'"erreurs stratégiques" résultant de décisions inappropriées, notamment par manque d'expérience.

Une source participant aux réunions avec Khamenei, citée par Reuters, estime que le risque d'"erreur de calcul" de la part de l'Iran concernant les questions sécuritaires et de stabilité interne est "extrêmement élevé". Plusieurs des plus hauts responsables militaires éliminés faisaient partie d'un groupe de 15 à 20 conseillers principaux du guide suprême, notamment au sein du Conseil suprême de sécurité nationale iranien.

Selon la chaîne d'opposition "Iran International", Khamenei a été transféré par les services de sécurité dans un bunker fortifié et secret dans une zone montagneuse au nord de Téhéran, accompagné de sa famille, dont son fils Mojtaba, souvent présenté comme son successeur potentiel.

Parmi les proches collaborateurs restants figurent Mohammad Golpaygani, chef de cabinet considéré comme l'une des figures les plus influentes de son entourage.