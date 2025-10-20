Khamenei dit à Trump qu'il "rêve" s'il pense avoir détruit les sites nucléaires

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a répliqué lundi aux déclarations de Donald Trump, affirmant que le président américain « rêve » s’il pense avoir détruit les installations nucléaires iraniennes.

« C’est bien, continue à rêver ! », a lancé le dirigeant de la République islamique lors d’une rencontre à Téhéran avec des sportifs iraniens, en référence aux propos répétés de M. Trump selon lesquels le programme nucléaire de l’Iran aurait été totalement anéanti.

Cette pique intervient quatre mois après les bombardements conjoints israélo-américains menés en juin contre plusieurs sites stratégiques en Iran, présentés par Washington comme une opération destinée à neutraliser les capacités nucléaires du régime.

Téhéran avait alors reconnu des dégâts matériels mais assuré que ses installations sensibles restaient intactes et que son programme se poursuivait « sans interruption ».

« Qui es-tu pour dire qu’un pays peut ou ne peut pas avoir le droit au nucléaire ? », a poursuivi Khamenei, dénonçant l’« arrogance » des États-Unis et leur volonté de « dicter leurs lois au monde ».

Cette nouvelle confrontation verbale illustre la montée des tensions entre Téhéran et Washington depuis l’accord avorté de 2015 et la récente reprise des attaques ciblées.