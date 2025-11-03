Khamenei exclut toute coopération avec Washington tant que les États-Unis soutiendront Israël
Ses propos interviennent alors que les négociations sur le nucléaire iranien sont gelées depuis la guerre de juin entre Téhéran et Jérusalem.
Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a rejeté lundi toute possibilité de coopération avec les États-Unis tant que ceux-ci maintiendront leur soutien à Israël et leur présence militaire au Moyen-Orient.
« S’ils abandonnent complètement leur soutien au régime sioniste, retirent leurs bases militaires et cessent leurs ingérences régionales, alors une coopération pourra être envisagée », a déclaré Khamenei à Téhéran, lors d’un discours commémorant la prise de l’ambassade américaine en 1979. Il a fustigé « la nature arrogante » de Washington, qui selon lui « n’accepte rien d’autre que la soumission ».
Ces déclarations interviennent alors que les négociations sur le programme nucléaire iranien, entamées en avril sous médiation omanaise, sont à l’arrêt depuis la guerre éclair de 12 jours ayant opposé Israël et l’Iran en juin. Le conflit, déclenché par une attaque surprise israélienne, avait conduit les États-Unis à frapper trois sites nucléaires iraniens.
Khamenei a affirmé que la seule voie pour l’Iran était de « devenir fort », notamment sur le plan militaire : « Si l’ennemi comprend qu’affronter une nation forte lui coûtera plus qu’il n’y gagnera, alors notre pays sera protégé. »
De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a réaffirmé la volonté de Téhéran de reprendre les discussions avec Washington, mais uniquement sur le nucléaire, excluant toute négociation sur les missiles balistiques.
Le sultanat d’Oman a une nouvelle fois appelé les deux ennemis à reprendre le dialogue, tandis que Téhéran continue d’affirmer que son programme nucléaire est strictement civil.