Khamenei exclut toute coopération avec Washington tant que les États-Unis soutiendront Israël

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a rejeté lundi toute possibilité de coopération avec les États-Unis tant que ceux-ci maintiendront leur soutien à Israël et leur présence militaire au Moyen-Orient.

« S’ils abandonnent complètement leur soutien au régime sioniste, retirent leurs bases militaires et cessent leurs ingérences régionales, alors une coopération pourra être envisagée », a déclaré Khamenei à Téhéran, lors d’un discours commémorant la prise de l’ambassade américaine en 1979. Il a fustigé « la nature arrogante » de Washington, qui selon lui « n’accepte rien d’autre que la soumission ».

Ces déclarations interviennent alors que les négociations sur le programme nucléaire iranien, entamées en avril sous médiation omanaise, sont à l’arrêt depuis la guerre éclair de 12 jours ayant opposé Israël et l’Iran en juin. Le conflit, déclenché par une attaque surprise israélienne, avait conduit les États-Unis à frapper trois sites nucléaires iraniens.

Khamenei a affirmé que la seule voie pour l’Iran était de « devenir fort », notamment sur le plan militaire : « Si l’ennemi comprend qu’affronter une nation forte lui coûtera plus qu’il n’y gagnera, alors notre pays sera protégé. »

De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a réaffirmé la volonté de Téhéran de reprendre les discussions avec Washington, mais uniquement sur le nucléaire, excluant toute négociation sur les missiles balistiques.

Le sultanat d’Oman a une nouvelle fois appelé les deux ennemis à reprendre le dialogue, tandis que Téhéran continue d’affirmer que son programme nucléaire est strictement civil.