Khamenei : "Le gouvernement Trump n’est pas digne de coopérer avec l’Iran"

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a vivement dénoncé jeudi soir l’administration américaine dirigée par Donald Trump, affirmant qu’elle n’était « pas digne » d’entrer en contact ou de coopérer avec la République islamique. Dans une allocution télévisée, Khamenei a accusé Washington de « trahir même ses alliés » et de soutenir « le gang criminel qui gouverne la Palestine », une référence directe au soutien américain à Israël, en conflit ouvert avec Téhéran.

Ces déclarations surviennent alors que les pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis, amorcés en avril sous médiation omanaise pour apaiser les tensions autour du programme nucléaire iranien, sont totalement au point mort. L’impasse diplomatique s’est aggravée depuis l’attaque surprise du 13 juin, au cours de laquelle Israël a frappé des installations stratégiques sur le sol iranien, tuant des dizaines de hauts responsables militaires, des scientifiques du nucléaire et plusieurs civils. Cette opération sans précédent avait déclenché une confrontation de douze jours entre les deux pays, impliquant également des bombardements américains contre trois sites nucléaires iraniens.

Khamenei a qualifié de « pur mensonge » les spéculations selon lesquelles l’Iran aurait cherché à renouer discrètement le dialogue avec Washington par l’intermédiaire d’un pays tiers. Profitant de cette journée officielle dédiée aux forces de Bassij – la milice affiliée aux Gardiens de la révolution –, il a salué « l’unité » du peuple iranien durant la guerre de juin, assurant que « même ceux qui avaient des divergences avec le système » s’étaient rangés derrière les autorités face à Israël.

Les puissances occidentales continuent de soupçonner Téhéran de vouloir acquérir l’arme nucléaire, ce que la République islamique dément fermement, affirmant que son programme reste strictement civil.