Khamenei promet une "punition sévère" après les frappes israéliennes

Le Guide suprême iranien Ali Khamenei a publié un message officiel menaçant Israël de représailles après l'offensive contre les installations nucléaires et militaires iraniennes, qualifiant les attaques de "crime" et promettant une réponse implacable.

"Main sale et sanglante" du régime sioniste

Dans son communiqué adressé à la "grande nation iranienne", Khamenei accuse le "régime sioniste" d'avoir "ouvert sa main sale et sanglante à un crime dans notre pays bien-aimé ce matin", révélant selon lui "sa nature maléfique en frappant les centres résidentiels plus que jamais auparavant". Le Guide suprême iranien est catégorique : "Le régime doit s'attendre à une punition sévère."

Promesse de continuité malgré les pertes

Khamenei reconnaît des pertes importantes dans les rangs iraniens : "Un certain nombre de commandants et de scientifiques ont été martyrisés dans les attaques ennemies." Cependant, il assure que "leurs successeurs et collègues reprendront immédiatement leurs fonctions, si Dieu le veut." Cette déclaration confirme indirectement l'efficacité des frappes israéliennes qui ont visé les cerveaux du programme nucléaire et les hauts responsables militaires.

Menace de riposte

Le message se conclut par une promesse de vengeance : "Avec ce crime, le régime sioniste s'est préparé un destin amer et douloureux et le recevra définitivement." Khamenei assure que "la main puissante des forces armées de la République islamique ne l'abandonnera pas, si Dieu le veut."

Ces menaces interviennent alors qu'Israël se prépare à d'éventuelles représailles iraniennes dans les heures qui viennent.