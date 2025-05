Khamenei rejette les propos de Trump et qualifie Israël de "tumeur cancéreuse"

Le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que les commentaires du président américain Donald Trump sur son pays lors de sa visite dans le Golfe "ne méritent pas de réponse".

Selon Khamenei, Trump mentait lorsqu'il affirmait vouloir la paix, citant les déclarations du président américain durant son voyage dans le Golfe où il avertissait que l'Iran devait rapidement accepter une proposition américaine concernant son programme nucléaire, sinon "quelque chose de grave allait se produire".

Le Guide suprême a également qualifié Israël de "tumeur cancéreuse dangereuse et mortelle dans la région" qui doit être éradiquée.

"Sans aucun doute, dans cette région, la source de corruption, de guerre et de conflit est le régime sioniste — une tumeur cancéreuse dangereuse et mortelle dans la région — et elle doit être déracinée et elle le sera", a-t-il affirmé, selon les médias d'État iraniens.

Ces propos interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre l'Iran et les États-Unis, particulièrement autour du programme nucléaire iranien. La tournée de Trump au Moyen-Orient, qui l'a notamment conduit dans plusieurs pays du Golfe, a été marquée par une rhétorique ferme envers Téhéran.

Les déclarations de Khamenei réaffirment la position intransigeante de l'Iran face aux pressions américaines et son hostilité constante envers Israël, que la République islamique ne reconnaît pas.