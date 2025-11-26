L'administration Trump prévoit des cités-dortoirs temporaires dans la bande de Gaza

Selon le New York Times, l'administration Trump pousse à la construction rapide de plusieurs complexes résidentiels temporaires destinés à loger les Palestiniens de Gaza. Ces ensembles seraient implantés dans la partie orientale de la bande, actuellement sous contrôle israélien.

Le premier complexe ne devrait pas être opérationnel avant plusieurs mois. Chaque ensemble serait conçu pour accueillir entre 20 000 et 25 000 Palestiniens, offrant une solution d'hébergement intermédiaire entre les camps de tentes précaires et des logements permanents.

La vision américaine repose sur la création d'une série de "complexes modèles" : des structures plus durables que les villages de toile, mais constituées de bâtiments pensés comme temporaires. À ce stade, le financement du projet reste flou, et aucune source de fonds n'a été clairement identifiée.

Si l'initiative est principalement portée par des responsables américains, Israël fournirait le soutien nécessaire à sa réalisation. Toutefois, les Américains eux-mêmes se montrent sceptiques quant à la capacité de ces complexes à constituer un véritable pas vers une bande de Gaza plus sûre et stable.

Les équipes américaine et israélienne travaillent actuellement depuis deux hôtels, le Kempinski et le Hilton, où elles planchent sur divers aspects du projet. Parmi les idées évoquées figurent la création d'une cryptomonnaie gazaouie et la refonte urbanistique de la bande pour éviter les problèmes de congestion routière lors de la reconstruction.

Ce projet s'inscrit dans une approche plus large de l'administration Trump concernant l'avenir de Gaza, privilégiant des solutions pratiques immédiates plutôt qu'une vision politique à long terme. Reste à voir si cette stratégie pourra convaincre les différentes parties prenantes et, surtout, si elle répondra aux besoins réels d'une population qui a vu ses infrastructures largement détruites par les combats.

La question du statut de ces installations demeure également en suspens : s'agira-t-il de solutions provisoires appelées à durer, ou d'une première étape vers une reconstruction complète de la bande de Gaza ?