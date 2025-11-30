L'ambassadeur américain au Liban : "Israël n'a pas besoin de notre permission pour se défendre"

Dans une interview accordée au Haaretz, Michel Issa, ambassadeur américain au Liban depuis deux semaines, a tenu des propos sans ambiguïté sur le droit d'Israël à riposter militairement. "Israël évalue ses propres besoins en matière de sécurité et prendra toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses citoyens", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a souligné que les États-Unis sont en contact permanent avec le gouvernement libanais et "l'exhortent vivement à mettre en œuvre sa propre décision historique de désarmer le Hezbollah". Selon Issa, cet engagement américain "est essentiel pour rétablir l'autorité de l'État libanais et préserver l'avenir du pays".

"Le désarmement du Hezbollah et des autres organisations terroristes au Liban, ainsi que la fin plus générale des activités par procuration de l'Iran, constituent une étape clé pour garantir la paix au Liban et dans toute la région", a-t-il ajouté. Le diplomate a toutefois refusé de se prononcer sur la probabilité de pourparlers entre Israël et le Liban.

Ces déclarations interviennent dans un climat de vives tensions, un an après l'accord de cessez-le-feu négocié entre Israël et le Hezbollah sous l'égide de Washington et Paris. Israël accuse Beyrouth de ne pas honorer ses engagements concernant le désarmement du mouvement terroriste.

L'État hébreu a récemment mené plusieurs frappes d'envergure contre des cibles du Hezbollah au Liban, accusant l'organisation de reconstruire son infrastructure militaire et de maintenir une présence armée près de la frontière nord israélienne. La semaine dernière, Tsahal a éliminé Haytham Ali Tabtabai, chef d'état-major du Hezbollah, lors d'une frappe à Beyrouth.

En réponse à cette élimination, le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé vendredi que le groupe se réservait le droit de riposter. Dans un discours télévisé, il a qualifié l'assassinat d'"agression flagrante et de crime odieux", déclarant : "Nous avons le droit de répondre, et nous déterminerons le moment de cette réponse."