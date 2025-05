"L'ancien ennemi d'Assad devenu médiateur" : Le rôle pivot des Émirats entre Israël et la nouvelle Syrie

Dans une intervention sur i24NEWS, Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient, a analysé l'importance des négociations indirectes entre Israël et la Syrie par l'intermédiaire des Émirats arabes unis.

Selon l'expert, ces discussions s'inscrivent dans un contexte régional où deux puissances concurrentes jouent un rôle de médiation : "Dans la région, il y a deux voisins et deux frères ennemis qui tirent leur épingle du jeu dans des médiations régionales. On a évidemment le Qatar sur la question du Hamas et la question des otages israéliens. Et on a les Émirats arabes unis qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu avec un jeu syrien qui n'était pas forcément depuis quelques mois à leur avantage."

Boussois rappelle que les Émirats ont réalisé une prouesse diplomatique en se rapprochant du nouveau président syrien par intérim, Ahmed al-Sharaa, ancien leader du groupe HTS, qui était traditionnellement plus proche de la Turquie et du Qatar. Cette réorientation stratégique permet à Abu Dhabi de jouer un rôle déterminant dans les relations israélo-syriennes. Pour Israël, ces négociations indirectes représentent un enjeu sécuritaire crucial face à une Syrie en pleine transformation. Le chercheur souligne que le régime de Bachar al-Assad, malgré sa nature dictatoriale, offrait paradoxalement une certaine stabilité appréciée par Israël : "C'était un régime stable. Avec l'arrivée d'Ahmed al-Sharaa, il y a des risques de déstabilisation qui ne serviraient pas les intérêts d'Israël."

Boussois évoque également la question du plateau du Golan comme point potentiel de friction future : "La question du Golan qui à un moment ou à un autre reviendra sur le tapis avec peut-être la volonté à terme d'un président syrien de vouloir récupérer le Golan."

Cette analyse met en lumière les enjeux complexes des nouvelles dynamiques régionales après les récents bouleversements politiques en Syrie, et souligne l'importance croissante des Émirats arabes unis comme médiateur dans les conflits du Moyen-Orient.