"L'antisémitisme en Europe est orchestré par le Hamas à l'étranger" (Miha Kobi, ex-Shabak)

Dans un entretien accordé à l'émission "Défense" sur i24NEWS, Miha Kobi, ancien haut responsable du Shabak (services de renseignement intérieur israélien), a livré une analyse sur la situation à Gaza et la menace que représente le Hamas au-delà des frontières du Proche-Orient.

"Tout l'antisémitisme que l'on voit aujourd'hui en Europe, au Canada et aux États-Unis, c'est de la responsabilité du Hamas à l'étranger", affirme-t-il catégoriquement, pointant du doigt une stratégie d'influence mondiale orchestrée par l'organisation terroriste.

La main du Qatar derrière le Hamas

Selon Kobi, le Qatar joue un rôle central dans cette stratégie. "S'il y a aujourd'hui un État qui peut faire que tous les otages soient libérés, c'est le Qatar", déclare-t-il. L'ancien responsable du renseignement israélien explique que "le Hamas a été le représentant du Qatar, il dépend totalement du budget qatari". Il révèle que de nombreux dirigeants du Hamas ont quitté Gaza avant les années 1990 pour s'installer au Qatar, où ils mènent une vie luxueuse : "Ils ont des positions dans le Hamas étranger, ils ont reçu des appartements, des piscines du Qatar avec des salaires mirobolants."

Une influence mondiale systématique

Kobi dénonce une stratégie d'infiltration méthodique dans les universités occidentales : "Ils amènent des professeurs, des enseignants, des islamistes, des radicaux et ils les épargnent dans les universités." Ce dispositif permettrait, selon lui, d'alimenter les mouvements antisémites et anti-israéliens à travers le monde. L'ancien agent du Shabak évoque également les intérêts économiques considérables qui lient les puissances occidentales au Qatar : "Les Qataris ont investi aux États-Unis, ils ont acheté des universités, d'autres institutions, des milliards de dollars. Et l'économie américaine est dépendante du Qatar."

La reddition du Hamas est possible

Fort de son expérience au sein du Shabak, Kobi contredit l'idée selon laquelle "un terroriste ne se rend jamais" : "En 83, lorsqu'il s'appelait Mujammah Islami avant d'être le Hamas, et en 89, nous avons arrêté tout le Hamas. Nous les avons tous mis en prison. Et nous leur avons enlevé toutes les munitions et les armes qu'ils avaient jusqu'à la dernière."

Il poursuit : "J'ai vu leur reddition, un après l'autre, de Ahmad Yassin jusqu'au dernier des terroristes. Ces gens-là se sont rendus."

Une vision pour l'avenir

Si Kobi reconnaît que les contraintes diplomatiques actuelles empêchent Israël d'agir contre les membres du Hamas basés au Qatar, il prévoit néanmoins que "le jour viendra où ces gens-là, Khaled Mashal et autres, devront payer parce qu'ils participent du crime monstrueux du 7 octobre exactement comme le Hamas de Gaza."

Cet entretien éclaire d'un jour nouveau les ramifications internationales du conflit à Gaza, révélant comment le Hamas a su tisser un réseau d'influence mondial grâce au soutien qatari, alimentant ainsi l'antisémitisme en Occident.