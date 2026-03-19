L'Arabie saoudite choisira l'option militaire contre l'Iran "si elle le juge nécessaire"

L’Arabie saoudite a averti qu’elle se réservait le droit de recourir à une action militaire contre l’Iran "si elle le juge nécessaire", à la suite des attaques visant plusieurs pays du Golfe. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhan al-Saoud, a tenu ces propos à l’issue d’une réunion regroupant des chefs de la diplomatie de la région, dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient.

Le chef de la diplomatie saoudienne a dénoncé des frappes iraniennes visant non seulement son pays, mais aussi des États voisins qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit. Selon lui, ces attaques ont définitivement entamé le peu de confiance qui subsistait envers Téhéran. Il a insisté sur la détermination de Riyad à mobiliser tous les moyens à sa disposition, politiques, économiques, diplomatiques et autres, pour mettre fin à ces agressions.

Fayçal ben Farhan a également critiqué le ciblage de Riyad, où se tenait précisément la réunion régionale, estimant qu’il ne pouvait s’agir d’une coïncidence. Il y voit un signal clair de l’attitude de l’Iran vis-à-vis des efforts diplomatiques, accusant Téhéran de chercher à faire pression sur ses voisins.

Alors que le conflit s’enlise, le ministre saoudien a reconnu ne pas être en mesure de dire quand la guerre prendra fin, soulignant l’incertitude qui entoure l’évolution de la crise et la crainte d’une escalade supplémentaire dans la région.