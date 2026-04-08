L’Arabie saoudite espère que le cessez-le-feu mènera à une "désescalade globale et durable"

Riyad a notamment mis en avant le rôle joué par le Pakistan dans la conclusion de cet accord, saluant les efforts « continus » de médiation

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Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane
Le prince héritier saoudien Mohammed ben SalmaneNathan Howard/Pool via AP

L’Arabie saoudite a salué l’accord de cessez-le-feu de deux semaines conclu entre les États-Unis et l’Iran, sous médiation pakistanaise, exprimant l’espoir qu’il ouvre la voie à une « désescalade globale et durable » au Moyen-Orient. Dans un communiqué publié par son ministère des Affaires étrangères, le royaume souligne l’importance de cette initiative diplomatique dans un contexte de tensions extrêmes.

Riyad a notamment mis en avant le rôle joué par le Pakistan dans la conclusion de cet accord, saluant les efforts « continus » de médiation, en particulier sous l’impulsion du chef d’état-major des armées pakistanaises. Cette reconnaissance témoigne de l’importance croissante d’acteurs régionaux dans la gestion des crises au Moyen-Orient.

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Le royaume saoudien insiste également sur la nécessité de préserver la stabilité des voies maritimes, en particulier le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole et de gaz. « Le royaume souligne la nécessité de maintenir le détroit d’Ormuz ouvert à la navigation maritime », indique le communiqué, rappelant l’enjeu économique global lié à cette artère énergétique majeure.

Cette prise de position intervient alors que plusieurs pays de la région et au-delà saluent l’accord comme une première étape vers une désescalade, tout en appelant à transformer cette trêve en un règlement politique durable.

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