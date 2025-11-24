L’Arabie saoudite prévoit d’ouvrir de nouveaux magasins d’alcool

L’Arabie saoudite envisage d’ouvrir deux nouveaux points de vente d’alcool en 2026, poursuivant ainsi sa politique d’assouplissement encadré des restrictions, selon des informations obtenues par l'agence Reuters auprès de plusieurs sources. Le projet s’inscrit dans les réformes impulsées par le prince héritier Mohammed ben Salmane, décidées à moderniser le royaume et à attirer davantage d’investissements et d’expertise internationaux.

Le premier magasin serait implanté à Dhahran, dans l’est du pays, au sein d’un complexe appartenant au géant pétrolier Aramco. Il serait réservé aux employés étrangers non musulmans travaillant pour la compagnie. Selon une source citée, les autorités saoudiennes ont déjà informé certains expatriés du projet.

Le second magasin viserait les diplomates non musulmans de Jeddah, grande ville portuaire où de nombreuses représentations étrangères disposent de consuls honoraires. Deux sources évoquent même un troisième point de vente en préparation, destiné également au corps diplomatique.

Ces ouvertures constitueraient une nouvelle étape après l’inauguration, en 2024, du tout premier magasin d’alcool autorisé depuis 73 ans en Arabie saoudite, réservé aux diplomates à Riyad. Jusqu’alors, l’accès à l’alcool était strictement interdit, conformément aux règles en vigueur dans le pays qui abrite les lieux saints de l’islam.

Pour l’heure, aucune date officielle n’a été annoncée, même si les deux points de vente devraient ouvrir dans le courant de l’année 2026. Ni le bureau de communication du gouvernement ni Aramco n’ont souhaité commenter ces informations.

L’initiative reflète la volonté de Riyad de poursuivre son processus d’ouverture économique et sociale, malgré les résistances internes, afin de consolider son statut de centre économique régional et d’attirer des talents étrangers essentiels à son vaste programme de modernisation.