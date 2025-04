L'Arabie saoudite prévoit de régler les dettes syriennes à la Banque mondiale

Selon des informations fournies par l'agence de presse Reuters, l'Arabie saoudite envisage de rembourser les dettes de la Syrie auprès de la Banque mondiale, ouvrant ainsi la voie à l'approbation de millions de dollars de subventions pour la reconstruction du pays et le soutien de son secteur public paralysé.

Cette initiative, qui n'avait pas été rapportée jusqu'à présent, marquerait le premier financement connu de l'Arabie saoudite à la Syrie depuis le renversement du régime de Bachar al-Assad par des rebelles islamistes l'année dernière.

Ce geste pourrait également signaler l'émergence d'un soutien crucial des pays arabes du Golfe envers la Syrie, après que des projets antérieurs, notamment une initiative de Doha pour financer des salaires, ont été retardés par les incertitudes liées aux sanctions américaines. Le mois dernier, le Qatar a annoncé un projet d'approvisionnement en gaz de la Syrie via la Jordanie pour améliorer la faible production électrique du pays, une démarche qui, selon des sources citées par Reuters, aurait reçu l'approbation de Washington. La Syrie doit environ 15 millions de dollars à la Banque mondiale, une dette qui doit être remboursée avant que l'institution financière internationale puisse approuver des subventions et fournir d'autres formes d'assistance. Damas manque cependant de devises étrangères, et un plan antérieur visant à rembourser ces dettes à l'aide d'actifs gelés à l'étranger n'a pas abouti. Des responsables de la Banque mondiale ont discuté de la possibilité de fournir des financements pour aider à reconstruire le réseau électrique du pays, fortement endommagé par des années de guerre, et soutenir les salaires du secteur public. Pendant ce temps, les sanctions américaines imposées sous le régime d'Assad restent en vigueur, bien que les États-Unis aient accordé en janvier une exemption de six mois pour encourager l'aide humanitaire, avec un effet limité.