L’Arabie saoudite s’apprête à annoncer d’importants investissements en Syrie

Ces annonces constitueraient le plus important engagement financier en Syrie depuis la levée, en décembre dernier, de lourdes sanctions américaines qui entravaient la relance économique du pays. Ces sanctions avaient été supprimées environ un an après l’arrivée au pouvoir du gouvernement intérimaire dirigé par le président Ahmed al-Sharaa, à la suite de la chute de l’ancien dirigeant Bachar el-Assad en 2024.

Selon Talal al-Hilali, les investissements saoudiens porteront sur plusieurs secteurs clés, notamment les télécommunications et l’immobilier, avec un accent particulier sur la réhabilitation des centres historiques. Il a précisé que la majorité des projets prendraient la forme de contrats directement exécutables, plutôt que de simples protocoles d’accord non contraignants, sans toutefois en révéler le montant global.

Deux sources syriennes proches du dossier indiquent que le secteur aérien figure parmi les priorités, avec des projets incluant le développement de l’aéroport international d’Alep. La future compagnie aérienne privée devrait démarrer ses activités avec une flotte de plus d’une douzaine d’appareils.

Riyad s’est imposé ces derniers mois comme un allié clé de Damas. L’an dernier, l’Arabie saoudite avait déjà annoncé 6,4 milliards de dollars d’investissements répartis sur 47 accords impliquant plus de 100 entreprises saoudiennes, actives notamment dans l’immobilier, les infrastructures et les télécommunications.

Un homme d’affaires syrien a par ailleurs indiqué que l’Arabie saoudite envisage de fournir des garanties d’assurance pour ces projets, afin d’encourager davantage d’entreprises saoudiennes à s’implanter sur le marché syrien.