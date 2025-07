L’Arabie saoudite soutient le déploiement des forces syriennes à Soueida malgré les objections d’Israël

Articles recommandés -

L’Arabie saoudite a exhorté les États-Unis à autoriser le déploiement des forces de sécurité syriennes dans la province agitée de Soueida, dans le sud de la Syrie, malgré les objections d’Israël, a révélé un responsable américain à Middle East Eye. Lors d’un entretien téléphonique jeudi avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhan Al Saoud, a exprimé le soutien de Riyad à l’affirmation de l’autorité militaire syrienne dans cette région. Un compte-rendu du département d’État indique que les deux parties ont discuté de la sécurité régionale et des efforts pour mettre fin aux violences en Syrie, sans fournir plus de détails.

Selon le responsable américain et une seconde source proche des discussions, Riyad s’est dit « indigné » par les frappes israéliennes contre des soldats syriens et les injonctions d’Israël concernant les déploiements militaires à Damas. Ces tensions surviennent après des affrontements sectaires à Soueida entre Druzes et Bédouins, ayant fait plus de 700 morts depuis dimanche, selon la Syrian Network for Human Rights. Israël, qui a bombardé des cibles syriennes à Soueida et Damas, justifie ses actions par la protection des Druzes, mais Riyad, soutenu par la Turquie et d’autres alliés arabes, condamne ces interventions comme une atteinte à la souveraineté syrienne, plaidant pour un contrôle centralisé par Damas.