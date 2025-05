Liban : l'armée a démantelé 80% des arsenaux du Hezbollah dans le sud du pays avec l'aide d'Israël

Depuis le cessez-le-feu de novembre dernier avec Israël, l'armée libanaise a réussi à démanteler une grande partie de l'arsenal du Hezbollah dans le sud du pays. Selon le Wall Street Journal, les forces gouvernementales ont atteint environ 80% de leurs objectifs de désarmement, marquant un tournant historique. Le Premier ministre libanais Naouf Salam s'est montré déterminé : "L'État doit détenir le monopole des armes", a-t-il déclaré au quotidien américain. Cette opération a bénéficié du renseignement israélien transmis via les États-Unis, permettant de localiser et détruire des dizaines de dépôts d'armes et positions du Hezbollah.

Pour la première fois depuis des décennies, l'État libanais établit son contrôle sur les territoires au sud du fleuve Litani. L'armée conserve une partie des armes confisquées pour renforcer son propre arsenal, tout en détruisant le reste. Le Hezbollah, affaibli après avoir perdu dirigeants et infrastructures lors de l'offensive israélienne de deux mois, a dû abandonner le contrôle sécuritaire de sites stratégiques comme l'aéroport de Beyrouth. Ses voies de contrebande depuis l'Iran via la Syrie se sont également réduites après la chute de Bachar al-Assad.

Le gouvernement libanais a présenté un plan multi-phases incluant le démantèlement des groupes armés palestiniens. En avril, des militants palestiniens impliqués dans des tirs de roquettes vers Israël ont été arrêtés. Toutefois, le défi principal reste au nord du Litani, où l'attitude du Hezbollah demeure incertaine. Le député Ibrahim Moussaoui, représentant du mouvement, maintient que "les armes du Hezbollah constituent un atout pour le Liban". L'aide internationale au reconstruction dépend désormais des progrès dans ce désarmement.