L'armée israélienne accusée d’entraver la "liberté de mouvement" de la FINUL dans le sud du Liban
La FINUL accuse Tsahal d’entraver ses opérations et d’endommager ses équipements dans le sud du Liban, dans un contexte de tensions accrues avec le Hezbollah.
La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) accuse l’armée israélienne d’avoir porté atteinte à sa « liberté de mouvement » et endommagé ses véhicules lors d’incidents survenus dans le sud du Liban. Selon un communiqué, des soldats israéliens ont, à deux reprises dans la journée, percuté des véhicules de la FINUL avec un char Merkava, causant des dégâts importants dans au moins un cas.
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La mission onusienne affirme également que des troupes israéliennes ont bloqué une route à Bayada, utilisée pour accéder à ses positions. Au cours de la semaine écoulée, des tirs de sommation auraient en outre touché des véhicules clairement identifiés de la FINUL, dont l’un à proximité immédiate d’un casque bleu.
La FINUL dénonce une entrave répétée à ses déplacements, ainsi que des incidents antérieurs, notamment la destruction de caméras sur plusieurs positions le long de la Ligne bleue, entre Ras Naqoura et Maroun al-Ras. Elle évoque aussi des actes de dégradation visant son quartier général.
Aucune réaction immédiate de Tsahal n’a été communiquée. L’armée israélienne a affirmé par le passé qu’elle combat le Hezbollah dans la zone, et appelle régulièrement la FINUL à éviter les zones de combat. Israël reproche de longue date à la mission onusienne son incapacité à empêcher le renforcement militaire du Hezbollah près de sa frontière.