L'armée israélienne confirme l'élimination du terroriste responsable de l'enlèvement de la famille Bibas

L'armée israélienne (Tsahal) et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont confirmé vendredi soir l'élimination d'un haut commandant militaire proche des dirigeants de l'organisation terroriste "Kataeb Al-Moudjahidine" dans la bande de Gaza.

Selon un communiqué officiel, Mohammed Hassan Mohammed Awad a été éliminé lors d'une frappe dans le nord de la bande de Gaza. D'après les renseignements israéliens, Awad a dirigé l'enlèvement de Shiri, Kfir et Ariel Bibas lors de l'attaque du 7 octobre contre le kibboutz de Nir Oz, et était impliqué dans leur assassinat.

https://x.com/i/web/status/1908211614253269393 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le terroriste éliminé a pénétré à plusieurs reprises dans la communauté israélienne de Nir Oz le jour du massacre, et a été l'un des principaux responsables du massacre perpétré sur place. Les autorités israéliennes indiquent également qu'Awad était impliqué dans l'enlèvement et l'enterrement de Gad Haggai et Judy Weinstein, ainsi que dans la gestion de l'enlèvement de plusieurs ressortissants thaïlandais.

idf

Le porte-parole de Tsahal a précisé que Mohammed Awad occupait un poste de commandement au sein du renseignement militaire du groupe terroriste. Cette opération s'inscrit dans les efforts continus de l'armée israélienne pour localiser et éliminer tous les terroristes ayant participé à l'attaque du 7 octobre, quelle que soit leur affiliation.

Le cas de la famille Bibas, dont le plus jeune membre, Kfir, n'avait que 10 mois au moment de l'enlèvement, a particulièrement ému l'opinion publique israélienne et internationale.