L'armée israélienne s’adresse directement au peuple iranien

Dans un message inhabituel publié en persan sur le réseau X, le porte-parole de Tsahal a appelé « le peuple iranien patriotique » à ne suivre que les canaux officiels israéliens et à prendre contact « pour toute forme de coopération ». Il a également mis en garde contre les comptes usurpant des identités officielles, susceptibles d’exposer les internautes à de fausses informations ou à des « éléments hostiles ». Cette démarche, rare et directe, s’adresse explicitement à la population iranienne en contournant le régime des ayatollahs.

Ce message intervient dans un contexte de tensions accrues autour du dossier nucléaire iranien et alors que la perspective d’une frappe militaire reste évoquée en filigrane. Il révèle, au moins symboliquement, l’existence de liens informels entre Israël et certains segments de la société iranienne, malgré l’absence de relations diplomatiques officielles.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs opposants iraniens en exil ont exprimé leur frustration face à l’attentisme américain. L’un d’eux a regretté que le président Donald Trump n’ait pas tenu ses promesses envers les manifestants, allant jusqu’à écrire : « Nous aurions dû appeler Bibi dès le début ». D’autres internautes ont accusé Washington d’avoir freiné Israël ou exhorté les manifestants à s’organiser par eux-mêmes.

En arrière-plan, la rencontre de près de trois heures entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche a nourri les spéculations. Si aucune décision définitive n’a été annoncée, le président américain a insisté sur la poursuite des négociations avec Téhéran, tout en rappelant la fermeté américaine en cas d’échec.

La publication du porte-parole de Tsahal s’inscrit ainsi dans une séquence diplomatique et stratégique sensible, où messages publics, pressions militaires et signaux politiques s’entremêlent.