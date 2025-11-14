L'armée libanaise s'est engagée auprès du Hezbollah à s'abstenir de toute opération contre l'organisation sur les terrains privés du sud du pays, selon des informations diffusées jeudi soir par la chaîne israélienne Kan. Cette promesse permet de facto au groupe terroriste chiite de poursuivre ses activités de reconstruction, même de manière dissimulée.

Les autorités libanaises tentent de convaincre Washington que leur armée progresse dans le démantèlement de l'arsenal du Hezbollah et que la région située au sud du fleuve Litani sera bientôt totalement "nettoyée" de toute présence de l'organisation. Pourtant, la réalité sur le terrain semble contredire ces déclarations officielles.

Le quotidien libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a rapporté que l'armée libanaise refuse d'inspecter les domiciles privés des habitants du sud du pays, comme Israël l'avait exigé. Ce refus découlerait directement de l'engagement pris par l'armée envers le Hezbollah.

Les liens entre l'armée libanaise et le Hezbollah demeurent étroits à tous les échelons, y compris au plus haut niveau. Lorsque des sites suspects sont identifiés, les deux parties procéderaient à des coordinations, permettant ainsi au Hezbollah d'évacuer du matériel avant d'éventuelles frappes israéliennes.