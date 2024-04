L'attaque iranienne sur Israël pourrait comprendre 100 drones et des dizaines de missiles (responsables américains)

Une attaque iranienne contre Israël devrait avoir lieu dès vendredi et pourrait inclure plus de 100 drones et des dizaines de missiles visant des cibles militaires à l'intérieur du pays, a rapporté vendredi CBS News, citant deux responsables américains.

Les responsables ont déclaré qu'il serait difficile pour les Israéliens de se défendre contre une attaque d'une telle ampleur et, bien qu'ils ont évoqué la possibilité que les Iraniens optent pour une attaque de moindre envergure afin d'éviter une escalade, on estime que leurs représailles seraient imminentes. L'Iran a menacé de riposter à une attaque menée la semaine dernière à Damas, en Syrie, que Téhéran a qualifiée de frappe aérienne israélienne sur un bâtiment diplomatique et au cours de laquelle de hauts responsables militaires iraniens, dont un membre éminent du Corps des gardiens de la révolution islamique, ont été éliminés.

Jeudi soir, le Wall Street Journal a rapporté qu'Israël se préparait à une attaque directe de l'Iran sur le sud ou le nord d'Israël dans les 24 à 48 heures à venir. Plus tôt dans la journée de jeudi, des sources iraniennes ont déclaré à l'agence Reuters que Téhéran avait fait savoir à Washington qu'il réagirait à l'attaque attribuée à Israël contre son ambassade en Syrie de manière à éviter une escalade majeure et qu'il n'agirait pas dans la précipitation.