L’Autorité palestinienne appelle Washington à rétablir le visa de Mahmoud Abbas avant l’Assemblée générale de l’ONU

L’Autorité palestinienne a exhorté samedi les États-Unis à revenir sur leur décision de révoquer le visa du président Mahmoud Abbas, à quelques semaines de l’Assemblée générale des Nations unies et d’une conférence internationale consacrée à la création d’un État palestinien.

Vendredi, le département d’État américain a confirmé que son chef, Marco Rubio, avait annulé les visas de Mahmoud Abbas et de 80 responsables palestiniens, invoquant le non-respect par l’Autorité palestinienne et l’OLP de législations américaines anciennes encadrant leurs engagements envers le processus de paix. Cette décision prive Abbas de la possibilité de participer à la réunion annuelle de haut niveau de l’ONU, où il prend traditionnellement la parole au nom des Palestiniens.

« Nous appelons l’administration américaine à annuler cette décision, qui ne fera qu’accroître les tensions et l’escalade », a déclaré le porte-parole présidentiel Nabil Abu Rudeineh à l’Associated Press, depuis Ramallah. Il a précisé que des contacts avaient été établis avec plusieurs pays arabes et occidentaux afin de mobiliser une pression internationale sur Washington. Cette mobilisation vise notamment la France et l’Arabie saoudite, qui coorganisent le 22 septembre une conférence de haut niveau destinée à relancer les efforts pour une solution à deux États au Proche-Orient. Pour Ramallah, empêcher Mahmoud Abbas de s’exprimer à la tribune de l’ONU à ce moment-clé constituerait un précédent dangereux et un signal négatif pour les perspectives de paix.