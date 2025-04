L'Autorité palestinienne demande à la Hongrie d'arrêter Netanyahou malgré son retrait de la CPI

L'Autorité palestinienne a formellement appelé jeudi la Hongrie à procéder à l'arrestation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en visite officielle à Budapest, conformément au mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) pour "crimes de guerre" présumés à Gaza.

"Le ministère demande au gouvernement hongrois de se conformer au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale en remettant immédiatement M. Netanyahou à la justice", a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué publié depuis Ramallah.

Cette requête, hautement symbolique, intervient quelques heures seulement après l'arrivée du dirigeant israélien en Hongrie et l'annonce surprise par Budapest de son retrait de la CPI, une décision qui semble directement liée à cette visite et aux mandats d'arrêt émis contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense.

Premier pays européen à quitter la juridiction internationale depuis son établissement, la Hongrie du Premier ministre Viktor Orbán, fervent soutien d'Israël, s'est ainsi soustraite à l'obligation légale d'arrêter Netanyahou sur son territoire. Alors que plusieurs pays européens ont reconnu l'État de Palestine ces dernières semaines, la Hongrie réaffirme son alignement avec Israël et remet en question la légitimité de la CPI, dont les mandats continuent de limiter considérablement les déplacements diplomatiques de Netanyahou.