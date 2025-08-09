L’Autorité palestinienne envisagerait de se déclarer unilatéralement "État" à l’ONU en septembre

Articles recommandés -

Selon le quotidien Al-Araby Al-Jadeed, la direction palestinienne envisagerait sérieusement de transformer l’Autorité palestinienne en un État et de l’annoncer de manière unilatérale lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, prévue en septembre 2025 à New York.

Un dirigeant palestinien, cité par le journal sous couvert d’anonymat, a indiqué que le président Mahmoud Abbas (Abou Mazen) pourrait faire cette déclaration lors de la conférence internationale qui se tiendra en marge de l’Assemblée générale.

Cette initiative serait précédée par la publication d’une déclaration constitutionnelle de la présidence palestinienne, fixant les frontières, la nature, le contenu et les principes constitutionnels de l’État, en attendant l’adoption officielle d’une Constitution palestinienne.

Le projet inclurait également la fixation d’une date pour les élections au Conseil national palestinien, organe législatif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Près de 32 ans après la signature des accords d’Oslo, cette démarche apparaît surtout comme un geste politique symbolique, en l’absence d’un consensus national. Elle interviendrait dans un contexte de tensions accrues avec Israël et de blocage du processus de paix. Selon la source citée, la présidence palestinienne souhaite, par cette déclaration, réaffirmer les droits nationaux palestiniens et fixer un cadre politique et juridique clair pour l’avenir.