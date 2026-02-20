L'Autorité palestinienne impliquée dans la gestion de Gaza malgré les promesses de Netanyahou

Malgré les engagements répétés du Premier ministre Benjamin Netanyahou de ne pas permettre à l’Autorité palestinienne de jouer un rôle dans l’avenir de la bande de Gaza, celle-ci devrait finalement être associée à son administration aux côtés d’Israël, a rapporté Kan jeudi soir.

Selon un document présenté devant le Conseil de paix, le haut-commissaire appelé à superviser le dispositif de gestion de Gaza travaillerait en coordination avec deux entités : Israël et l’Autorité palestinienne. Des sources proches du dossier précisent toutefois que le niveau exact de représentation palestinienne dans ce mécanisme reste à définir.

Officiellement, le gouvernement israélien continue d’afficher une ligne dure. Au début du mois, la publication par le "Comité national pour la gestion de Gaza" d’un logo intégrant l’"Aigle de Saladin", symbole officiel de l’Autorité palestinienne, avait suscité une vive polémique. Le bureau du Premier ministre avait alors réaffirmé qu’aucune implication de Ramallah ne serait autorisée dans la gouvernance future du territoire.

Sur le terrain, la situation semble toutefois plus nuancée. Selon plusieurs informations concordantes, des représentants identifiés comme proches de l’Autorité palestinienne participeraient déjà aux mécanismes opérationnels du passage de Rafah, point stratégique entre Gaza et l’Égypte.

Ces développements suggèrent un décalage croissant entre les déclarations publiques de Jérusalem et les arrangements pratiques mis en place dans le cadre des discussions internationales sur l’après-guerre à Gaza.