L'Autorité palestinienne obtient des garanties pour participer au contrôle de Gaza

Dans l'entourage de Mahmoud Abbas, on affirme en privé avoir reçu des garanties de la part des médiateurs ayant conduit les négociations, selon lesquelles l'Autorité palestinienne aura un rôle significatif dans le contrôle de la bande de Gaza, révèle ce dimanche matin pour la première fois la chaîne publique israélienne Kan.

Selon ces hauts responsables palestiniens, l'Autorité palestinienne s'est vu garantir qu'elle sera un partenaire central dans la sélection du comité de technocrates qui administrera la bande de Gaza. Ils ajoutent que l'Autorité participera également à la gestion du passage de Rafah lorsqu'il rouvrira dans les deux sens.

Tony Blair supervise le futur dispositif administratif

Dans ce contexte, Hussein al-Sheikh, vice-président de Mahmoud Abbas, doit rencontrer ce dimanche en Jordanie l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui est appelé à superviser le système administratif dans la bande de Gaza de l'après-guerre.

Le député Akram Hasson (Nouvel Espoir, Likoud) a déclaré aujourd'hui dans une interview accordée à la radio israélienne Kan Reshet Bet, qu'il faut impliquer l'Autorité palestinienne dans la gestion de Gaza : "Le seul dirigeant arabe et musulman au monde qui s'est opposé au Hamas et l'a attaqué avec les mots les plus durs, condamnant le massacre d'innocents en Israël le 7 octobre, c'était Mahmoud Abbas", a-t-il affirmé.

Un dispositif sécuritaire en préparation

Un diplomate arabe d'un pays médiateur a déclaré samedi soir à Kan que les préparatifs ont commencé pour les négociations sur la phase suivante du plan Trump concernant l'avenir de Gaza et qui contrôlera les zones évacuées par Tsahal. Selon lui, une proposition est à l'étude pour former un gouvernement palestinien à Gaza, distinct du Hamas, qui pourrait s'appuyer sur des acteurs internationaux.

Les pays arabes souhaitent déployer des forces de police palestiniennes affiliées à l'Autorité, qui ont reçu une formation en Égypte et en Jordanie ces derniers mois. Il s'agit d'environ 5 000 policiers chargés du maintien de l'ordre public. Ce dispositif serait complété par le déploiement d'une force internationale et arabe en soutien.

Le président égyptien al-Sissi, qui doit accueillir Trump lundi pour la signature de l'accord sur la première phase, a déjà évoqué fin de semaine dernière la nécessité de déployer des forces internationales à Gaza. Parallèlement, al-Sissi et d'autres dirigeants arabes tenteront également de convaincre Trump d'appuyer le déploiement de ces forces de police palestiniennes dans le territoire gazaoui.