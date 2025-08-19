Articles recommandés -

Le ministre de l’Intérieur de l’Autorité palestinienne (AP), Ziad Hab al-Reeh, a affirmé mardi que des milliers de membres des forces de sécurité palestiniennes étaient prêts à être déployés dans la bande de Gaza. Cette déclaration intervient au lendemain de l’annonce du Premier ministre palestinien sur la création prochaine d’un comité intérimaire chargé d’administrer le territoire.

Dans une interview accordée à la chaîne saoudienne Al-Arabiya, Hab al-Reeh a souligné : « Nous sommes capables de gouverner Gaza et prêts à cette mission, afin de mettre en œuvre les mandats de l’Autorité palestinienne sous la direction du président Mahmoud Abbas ».

Le ministre a confirmé que plusieurs unités de la police palestinienne avaient suivi une formation en Égypte, dans le cadre d’un programme soutenu par Le Caire. La semaine dernière, le ministre égyptien des Affaires étrangères avait déjà révélé que 5 000 policiers palestiniens avaient été formés pour un éventuel déploiement à Gaza. Hab al-Reeh a salué l’expertise des forces de sécurité égyptiennes : « Les policiers palestiniens ont été entraînés en Égypte en raison de la réputation internationale reconnue des services de sécurité égyptiens. Cet encadrement profitera à l’ensemble des institutions et agences de l’Autorité palestinienne ». Cette annonce illustre les préparatifs de l’AP pour reprendre un rôledans la gestion de Gaza, alors que la communauté internationale multiplie les pressions en faveur d’une solution politique durable pour l’avenir du territoire.