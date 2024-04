L'Autorité palestinienne soumet une nouvelle demande d'adhésion à l'ONU en tant qu'Etat membre

L'Autorité palestinienne a soumis une nouvelle demande afin d'obtenir le statut d'Etat membre des Nations Unies, comme l'indique la lettre envoyée mardi par l'ambassadeur palestinien auprès de l'ONU, Riyad Mansour, au secrétaire général de l'organisation.

"Sur la base des instructions des dirigeants palestiniens, l'État de Palestine souhaite que soit reconsidérée sa demande d'adhésion", a écrit l'ambassadeur, réclamant que la précédente requête en ce sens formulée en 2011 soit soumise au Conseil de sécurité lors de sa prochaine réunion. "L'Etat de Palestine" bénéficie jusqu'alors d'un statut de pays observateur à l'ONU.

En septembre 2011, l'Autorité palestinienne avait soumis une demande d'adhésion à part entière aux Nations Unies, mais n'avait pas réussi à obtenir les neuf voix nécessaires parmi les 15 membres permanents du Conseil de sécurité. A l'époque, Washington avait dit considérer que la reconnaissance par l’ONU d’un État palestinien "nuirait aux négociations de paix entre Israël et les Palestiniens".

Le contexte actuel est cependant nettement plus favorable à une telle adhésion. Depuis le 7 octobre, de plus en plus de pays occidentaux, à commencer par les Etats-Unis, appellent à la création d'un Etat palestinien, estimant qu'il est la seule solution pour résoudre le conflit israélo-palestinien. L'Espagne a fait part cette semaine de sa volonté de reconnaître un Etat palestinien dès juillet.