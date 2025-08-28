L'avenir de la FINUL en question : l'ONU vote sur la poursuite de la mission

Articles recommandés -

Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce ce jeudi sur la continuité des opérations de la FINUL au Liban. Ce vote déterminera si la Force intérimaire des Nations unies au Liban cessera ses activités d'ici le 31 décembre 2026, entamant alors un processus de démantèlement ordonné, se retirant du Liban et transférant ses compétences au gouvernement de Beyrouth.

Israël et les États-Unis identifient une opportunité de trancher la question du mandat de cette force, alimentés par des craintes qu'elle assiste le Hezbollah. Washington menace d'exiger l'annulation de la mission si aucun changement n'intervient dans les activités de la FINUL.

Trois options sont actuellement examinées : l'annulation complète des opérations, la prolongation du mandat d'un an accompagnée de modifications, ou la prolongation suivie du démantèlement de la force. Une certitude demeure : cette force, telle que connue jusqu'à présent, n'existera plus sous sa forme actuelle.

Parallèlement, des démarches sont entreprises au Liban pour désarmer le Hezbollah. Une délégation américaine s'est récemment rendue à Beyrouth, rencontrant le président Joseph Aoun et d'autres hauts responsables. Cette mission comprenait l'envoyé spécial américain Tom Barrack, le sénateur républicain Lindsey Graham, l'émissaire américaine Morgan Ortagus, et la sénatrice démocrate Jean Shaheen.

Shaheen a déclaré lors d'une conférence de presse : "Nous avons eu une réunion très fructueuse avec le président libanais. Il est important de soutenir cette décision courageuse de désarmer le Hezbollah."