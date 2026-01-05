L'ayatollah Khamenei envisagerait de fuir à Moscou en cas de chute du régime

Alors que les manifestations se poursuivent en Iran, le quotidien britannique The Times révèle qu'Ali Khamenei, le Guide suprême âgé de 86 ans, envisagerait de fuir à Moscou si son régime s'effondrait. Cette information, basée sur un rapport de renseignement, témoigne de l'inquiétude croissante des autorités iraniennes face à la mobilisation populaire.

Selon The Times, Khamenei aurait prévu de quitter Téhéran avec une vingtaine de conseillers et des membres de sa famille proche, dont son fils et successeur désigné Mojtaba Khamenei. Le Guide suprême craint que les forces de sécurité ne parviennent pas à réprimer les manifestations, voire qu'elles désertent pour rejoindre les protestataires.

Le plan d'évasion s'inspirerait de celui de l'ancien président syrien Bachar al-Assad, qui a fui Damas pour Moscou après la chute de son régime en décembre 2024. Des sources du renseignement indiquent que Khamenei et ses proches "ont déjà planifié une voie d'évasion depuis Téhéran, qui comprend la collecte d'avoirs en Iran et à l'étranger, ainsi que de l'argent qui permettra de garantir un passage sûr".

Le chercheur israélien Benny Sabati explique au Times que le choix de Moscou s'impose car "aucun autre endroit ne l'accepterait". Il souligne que Khamenei "admire le président Vladimir Poutine et que la culture iranienne est assez similaire à la culture russe".

Un dirigeant affaibli et invisible

Un rapport de renseignement publié lundi décrit Khamenei comme "affaibli mentalement et physiquement" depuis l'opération militaire israélienne "Eveil du lion" sur le sol iranien. Le Guide suprême apparaît rarement en public et, durant les derniers jours de protestations, sa voix est restée "totalement inaudible".

Pendant la guerre, il s'est réfugié dans un bunker, craignant d'être pris pour cible comme d'autres hauts gradés des Gardiens de la révolution, un comportement qui illustre son "obsession de la survie". Le rapport le décrit comme un dirigeant "paranoïaque", "à la fois très idéologiquement déterminé et pragmatique, prêt à faire des compromis tactiques pour atteindre un objectif à long terme".

La défaite de l'axe iranien dans la guerre contre Israël a accru les critiques publiques à l'égard de la politique d'investissement dans le terrorisme. Les citoyens, confrontés à l'inflation et à la dégradation continue de leurs conditions de vie, rejettent désormais cette stratégie. Un des slogans scandés lors des manifestations résume ce rejet : "Ni pour Gaza, ni pour le Liban, je ne donnerai ma vie que pour l'Iran."