L’Égypte annonce une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza

L’Égypte se positionne en acteur central du « jour d’après » à Gaza.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Des Palestiniens brandissent le drapeau national et célèbrent la destruction d'un char israélien à la clôture sud de la bande de Gaza, à l'est de Khan Younès, le 7 octobre 2023
Des Palestiniens brandissent le drapeau national et célèbrent la destruction d'un char israélien à la clôture sud de la bande de Gaza, à l'est de Khan Younès, le 7 octobre 2023AP Photo/Yousef Masoud

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a confirmé ce jeudi que l’Égypte accueillera en novembre, au Caire, une conférence internationale consacrée à la reconstruction de la bande de Gaza.

Dans un entretien accordé à CNN, le chef de la diplomatie a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan du président américain Donald Trump, qui prévoit un processus de reconstruction en plusieurs étapes : cessez-le-feu, aide humanitaire, prévention de tout déplacement forcé ou annexion, puis lancement de la phase de reconstruction.

Selon Abdelatty, la conférence réunira une large participation internationale, notamment des États-Unis, de l’ONU, de la Banque mondiale, de l’Union européenne, de l’Allemagne, de la France, des pays du Golfe, du Japon et d’autres partenaires mondiaux.

Cet article a reçu 6 commentaires

Commentaires