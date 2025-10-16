L’Égypte annonce une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a confirmé ce jeudi que l’Égypte accueillera en novembre, au Caire, une conférence internationale consacrée à la reconstruction de la bande de Gaza.

Dans un entretien accordé à CNN, le chef de la diplomatie a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan du président américain Donald Trump, qui prévoit un processus de reconstruction en plusieurs étapes : cessez-le-feu, aide humanitaire, prévention de tout déplacement forcé ou annexion, puis lancement de la phase de reconstruction.

Selon Abdelatty, la conférence réunira une large participation internationale, notamment des États-Unis, de l’ONU, de la Banque mondiale, de l’Union européenne, de l’Allemagne, de la France, des pays du Golfe, du Japon et d’autres partenaires mondiaux.