L'Égypte demande à Israël d'ouvrir davantage de points de passage terrestres pour l'aide à Gaza

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a demandé à Israël d'ouvrir d'autres points de passage pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza. Il a également déclaré que l'Égypte poursuivait ses efforts en vue d'un cessez-le-feu temporaire entre Israël et le Hamas et d'un échange d'otages et de prisonniers.

Jusqu'à présent, l'aide humanitaire a été acheminée principalement par le point de passage de Rafah entre l'Égypte et Gaza et par le point de passage voisin de Kerem Shalom, contrôlé par Israël, mais les responsables de l'aide affirment que les quantités livrées sont bien inférieures aux besoins. L'armée égyptienne a récemment participé à des largages aériens d'aide à Gaza. Les responsables de l'aide affirment toutefois que le transport terrestre est le seul moyen efficace d'augmenter les livraisons pour répondre rapidement aux besoins. Une grande partie de l'aide fournie par les donateurs internationaux a été stockée à Al Arish, dans le nord de la péninsule égyptienne du Sinaï. "Israël contrôle six autres points de passage qu'il devrait ouvrir", a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion d'une visite de son homologue espagnol au Caire. "Il y a une longue file de camions qui attendent d'entrer, mais ils sont soumis à des procédures de contrôle qui doivent être respectées pour que les camions puissent entrer en toute sécurité, que les chauffeurs ne soient pas pris pour cible et qu'ils soient bien accueillis de l'autre côté", a affirmé M. Shoukry.

Abed Rahim Khatib/Flash90

"Nous avons la capacité d'augmenter le nombre de camions, mais l'autorisation doit venir", a-t-il ajouté. L'Égypte, qui craint le déplacement des Palestiniens près de sa frontière avec Gaza, a déjà déclaré qu'Israël bloquait l'aide. Les responsables soutiennent que leur incapacité à distribuer l'aide à l'intérieur de la bande de Gaza en raison de la campagne militaire d'Israël est un "obstacle majeur". Israël nie faire obstacle à l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza. Jérusalem a imputé les retards aux défaillances des agences d'aide et a accusé le groupe terroriste Hamas de détourner l'aide. Le Hamas dément et affirme qu'Israël utilise la faim comme une arme dans son offensive militaire.