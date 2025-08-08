L'Égypte et le Qatar proposent un accord pour libérer tous les otages et retirer le Hamas de Gaza (média)

Articles recommandés -

L’Égypte et le Qatar élaborent un nouvel accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza, libérer tous les otages, vivants et morts, en une seule phase, et assurer un retrait total israélien de la bande de Gaza, a rapporté ce vendredi l'agence Associated Press.

Soutenu par les pays du Golfe, ce plan exige que le Hamas cède le contrôle de Gaza à une conférence arabo-palestinienne, qui supervisera la reconstruction jusqu’à l’établissement d’une nouvelle autorité palestinienne, dotée d’une force de police formée par des alliés des États-Unis. Le rôle de l’Autorité palestinienne reste incertain. Le Hamas conserverait ses armes, mais avec un gel de leur usage.

Les États-Unis, déjà informés de ce plan, suivent de près les négociations.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, en discussions avec le président égyptien al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie, a dénoncé l’occupation israélienne de Gaza comme un « nouveau crime », plaidant pour une gestion palestinienne de Gaza. Les deux dirigeants arabes ont promis un soutien immédiat aux Palestiniens. Ce plan s’aligne avec les déclarations de Benjamin Netanyahou à Fox News, assurant qu’Israël ne souhaite pas gouverner Gaza mais instaurer un gouvernement civil. Steve Witkoff, envoyé américain, a réaffirmé l’engagement de Trump pour libérer les otages, critiquant le Hamas pour son manque de fiabilité. Les négociations, marquées par la méfiance, visent un accord « tout ou rien » pour résoudre la crise des otages.