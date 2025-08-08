L'Égypte et le Qatar proposent un accord pour libérer tous les otages et retirer le Hamas de Gaza (média)
Soutenu par les pays du Golfe, ce plan prévoit un gel des armes du Hamas et une gestion transitoire par une conférence arabo-palestinienne
L’Égypte et le Qatar élaborent un nouvel accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza, libérer tous les otages, vivants et morts, en une seule phase, et assurer un retrait total israélien de la bande de Gaza, a rapporté ce vendredi l'agence Associated Press.
Soutenu par les pays du Golfe, ce plan exige que le Hamas cède le contrôle de Gaza à une conférence arabo-palestinienne, qui supervisera la reconstruction jusqu’à l’établissement d’une nouvelle autorité palestinienne, dotée d’une force de police formée par des alliés des États-Unis. Le rôle de l’Autorité palestinienne reste incertain. Le Hamas conserverait ses armes, mais avec un gel de leur usage.
Les États-Unis, déjà informés de ce plan, suivent de près les négociations.
Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, en discussions avec le président égyptien al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie, a dénoncé l’occupation israélienne de Gaza comme un « nouveau crime », plaidant pour une gestion palestinienne de Gaza. Les deux dirigeants arabes ont promis un soutien immédiat aux Palestiniens. Ce plan s’aligne avec les déclarations de Benjamin Netanyahou à Fox News, assurant qu’Israël ne souhaite pas gouverner Gaza mais instaurer un gouvernement civil. Steve Witkoff, envoyé américain, a réaffirmé l’engagement de Trump pour libérer les otages, critiquant le Hamas pour son manque de fiabilité. Les négociations, marquées par la méfiance, visent un accord « tout ou rien » pour résoudre la crise des otages.