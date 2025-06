L'Égypte interpelle plus de 200 militants pro-palestiniens avant une marche vers Gaza

Plus de 200 militants de diverses nationalités venus en Égypte pour participer à une marche internationale vers Gaza ont été interpellés à leur hôtel ou retenus à l'aéroport du Caire, a déclaré jeudi Seif Abu Kishk, porte-parole du collectif "Global March to Gaza". Les autorités égyptiennes ont précisé mercredi que toute action pro-palestinienne organisée par des "délégations étrangères" exigeait une "autorisation préalable", après qu'Israël eut pressé Le Caire d'interdire toute "provocation" sur son territoire.

Parmi les militants interpellés figurent des Américains, des Australiens, des Autrichiens, des Hollandais, des Espagnols, des Français, des Marocains, des Tunisiens et des Sud-Africains. Des messages font également état d'arrestations de Grecs, d'Algériens et de Colombiens, ainsi que d'expulsions de ressortissants français, allemands et belges. "Ce qui s'est passé - les descentes dans les hôtels, les interrogatoires des participants, la confiscation des téléphones, les fouilles des personnes et des bagages à l'aéroport - était complètement inattendu", a déclaré Abu Kishk.

Le collectif affirme avoir envoyé "il y a plusieurs semaines" une demande d'autorisation officielle au Caire et dans les ambassades concernées, mais "sans réponse officielle" jusqu'à présent. "On attend une prise de position de l'État français et de l'État égyptien mais personne ne répond clairement", a déploré Catherine Le Scolan-Quéré, porte-parole de la délégation française. Environ 4 000 militants d'une quarantaine de pays avaient réservé des vols pour Le Caire afin de participer à cette marche prévue vendredi. L'objectif était de rallier en bus Al-Arich dans le Sinaï, puis de marcher jusqu'à Rafah, côté égyptien de la frontière.