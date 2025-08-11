L’Égypte lance une campagne nationale pour "corriger les perceptions" et renforcer la morale publique

Articles recommandés -

Le gouvernement égyptien a annoncé le lancement d’une vaste campagne nationale destinée à améliorer la morale publique et à combattre certaines pratiques jugées nuisibles à la société. Baptisée "Corrige tes perceptions", l’initiative est pilotée par le ministère des Affaires religieuses, en collaboration avec plusieurs ministères et organismes publics.

S’étalant sur un an, le programme couvre plus de 40 thématiques, allant de la lutte contre la pornographie, le tabagisme et la cigarette électronique, à la prévention des mauvais traitements envers les animaux, de la triche aux examens, de la violence contre les enfants et de l’addiction aux réseaux sociaux, jusqu’aux conflits familiaux et au gaspillage d’eau. Une vidéo de sensibilisation exhorte les spectateurs : "Chaque fois que vous voyez quelque chose d’interdit, vous éteignez la lumière dans votre cœur." L’objectif est également de corriger certaines idées religieuses erronées afin de favoriser l’harmonie sociale.

Le Premier ministre Mostafa Madbouly a assisté au lancement officiel, même si des supports de campagne circulaient déjà sur internet. Les partisans du président Abdel Fattah al-Sissi saluent cette initiative, tandis que ses détracteurs y voient un moyen supplémentaire de restreindre la liberté d’expression. Depuis plusieurs mois, les autorités intensifient les poursuites contre des créateurs de contenu sur TikTok et d’autres plateformes, accusés d’"atteinte à la morale publique", suscitant la préoccupation d’organisations de défense des droits de l'homme.

Cette campagne s’inscrit aussi dans un contexte régional tendu. L’Égypte cherche à contrer les rumeurs sur son rôle de médiateur entre Israël et le Hamas et sur sa position concernant la question palestinienne. En visite à l’Académie militaire égyptienne, le président al-Sissi a rappelé que les réseaux sociaux pouvaient être utiles s’ils étaient utilisés de manière responsable, mais qu’ils pouvaient aussi propager des rumeurs et miner le moral de la population. Il a qualifié la destruction à Gaza d’"inédite" et réaffirmé l’engagement de l’Égypte à œuvrer pour un cessez-le-feu, acheminer l’aide humanitaire et obtenir la libération des otages.

Fin juillet, Le Caire a démenti toute fermeture du point de passage de Rafah et rejeté les accusations de participation au blocus de Gaza, soulignant qu’il ne s’agissait que d’un des multiples accès vers le territoire palestinien.

Avec "Corrige tes perceptions", les autorités entendent donc conjuguer lutte contre les dérives sociales, défense des valeurs morales et affirmation de leur rôle diplomatique dans une région en crise.