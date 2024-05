L'Égypte place en détention des étudiants accusés de terrorisme en raison de leur soutien aux Palestiniens

Le procureur suprême de la sûreté de l'État égyptien a placé deux étudiants en détention pour une durée de 15 jours à titre de précaution, dans l'attente d'une enquête sur leur soutien à un nouveau mouvement étudiant en faveur de la Palestine, a rapporté l'ONG Middle East Monitor. Mazen Ahmed et Ziad Al-Basiouni ont disparu de force la semaine dernière avant de comparaître lundi devant le procureur de la sûreté de l'État, selon leurs familles.

Le 5 mai, une déclaration signée par un nouveau mouvement appelé "Étudiants égyptiens pour la Palestine" a circulé sur les réseaux sociaux, appelant tous les étudiants du pays à y adhérer. La déclaration demandait au ministère de l'éducation de boycotter tous les produits et toutes les entreprises qui, selon eux, "soutiennent les crimes de l'occupation israélienne". Dans une deuxième déclaration, le groupe demande que les étudiants palestiniens en Égypte soient exemptés des frais de scolarité. Dans une troisième déclaration, il dénoncait l'invasion de la ville de Rafah par Israël. Le Réseau égyptien pour les droits de l'homme (ENHR) a appelé les autorités égyptiennes à revoir leur "position honteuse concernant le maintien en détention de dizaines de citoyens égyptiens soutenant la cause palestinienne, qui sont en détention provisoire pour divers motifs, et à les libérer immédiatement".