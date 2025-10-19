L’Égypte pressentie pour diriger la future force internationale de stabilisation à Gaza

Selon des diplomates cités ce week-end par The Guardian, l’Égypte devrait prendre la tête d’une force internationale de stabilisation chargée d’assurer la sécurité dans la bande de Gaza, dans le cadre d’un projet soutenu par les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs pays arabes. Une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, actuellement en préparation, devrait conférer à cette force un mandat international élargi, sans toutefois en faire une mission classique de maintien de la paix.

Washington milite pour un dispositif inspiré du modèle utilisé en Haïti, doté de pouvoirs étendus pour lutter contre les groupes armés. Outre l’Égypte, la Turquie, l’Indonésie et l’Azerbaïdjan figurent parmi les pays susceptibles de contribuer au contingent.

Des discussions sont encore en cours pour déterminer si la mission sera placée sous supervision directe de l’ONU ou sous une structure hybride appuyée par les puissances régionales.

Le Royaume-Uni, qui n’enverra pas de troupes, a déjà déployé des conseillers militaires au sein d’une cellule conjointe américano-israélienne chargée de planifier la mise en œuvre de la phase 2 du plan de 20 points du président Donald Trump pour Gaza.

Si la mission atteint ses objectifs, Israël devrait se retirer progressivement tout en conservant une zone tampon sécurisée le long de la frontière.

Le désarmement du Hamas demeure le principal défi : des diplomates britanniques évoquent le précédent nord-irlandais, où les armes avaient été rendues « inutilisables » sous supervision internationale. Le Hamas, de son côté, n’envisagerait de remettre ses armes qu’à une autorité palestinienne reconnue, afin d’éviter l’apparence d’une capitulation.