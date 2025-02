L’Égypte propose un plan alternatif pour la reconstruction de Gaza

L’Égypte élabore un plan visant à reconstruire la bande de Gaza sans déplacer ses habitants vers d’autres pays, selon un rapport publié par le quotidien d’État Al-Ahram. Cette proposition vise à répondre au plan du président américain Donald Trump, qui prévoit la relocalisation indéfinie des Gazaouis à l’étranger et la prise de contrôle du territoire par les États-Unis. Selon Associated Press, qui cite deux responsables égyptiens, le plan du Caire prévoit le déplacement temporaire des habitants vers des "zones sécurisées" à l’intérieur même de Gaza, tandis que des entreprises égyptiennes et internationales entreprendront la reconstruction du territoire.

Le projet inclut la mise en place d’une « administration palestinienne » qui ne serait affiliée ni au Hamas ni à l’Autorité palestinienne. Cette nouvelle structure serait chargée de la gestion de Gaza et de la supervision des efforts de reconstruction. Elle disposerait d’une force de police principalement composée d’anciens policiers de l’Autorité palestinienne restés sur place après la prise de pouvoir du Hamas en 2007, avec le soutien de forces formées par l’Égypte et des pays occidentaux.

D’après le rapport, le plan égyptien repose sur une reconstruction en trois phases devant s’étaler sur cinq ans, sans nécessiter de transfert de population hors de Gaza.

Plus de vingt entreprises égyptiennes et internationales devraient être mobilisées pour déblayer les décombres et restaurer les infrastructures. Des responsables assurent que ce programme créera des dizaines de milliers d’emplois pour la population locale.

Le projet vise à contrer la proposition américaine qui, malgré le soutien de plusieurs responsables aux États-Unis et en Israël, a été rejetée par les pays susceptibles d’accueillir les déplacés gazaouis. Al-Ahram précise que la proposition égyptienne cherche à "réfuter la logique du président américain Trump" et à contrer "toute tentative visant à modifier la structure géographique et démographique de la bande de Gaza".