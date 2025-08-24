L’Égypte renforce sa présence militaire à la frontière de Gaza face au risque d’un afflux massif de réfugiés

Articles recommandés -

L’annonce des préparatifs israéliens en vue d’une opération terrestre de grande ampleur à Gaza suscite de vives inquiétudes en Égypte. Selon le quotidien Al-Araby Al-Jadeed, Le Caire a renforcé ces derniers jours son dispositif militaire le long de la frontière orientale avec le territoire, redoutant que l’offensive israélienne ne pousse des centaines de milliers d’habitants à chercher refuge au sud de la bande de Gaza et jusqu’au poste-frontière de Rafah.

Les autorités égyptiennes estiment qu’environ un million de civils pourraient être contraints de fuir la ville de Gaza sous la pression des combats. Un tel scénario représenterait, selon une source sécuritaire citée par le quotidien arabe, une menace directe pour la sécurité nationale. Le risque évoqué est double : un désastre humanitaire sur le sol égyptien et un danger sécuritaire pour la région du Sinaï, déjà fragile.

Le Caire craint également qu’Israël ne cherche à "exploiter le chaos" de la guerre pour imposer une politique de « transfert volontaire », transformant le sud de Gaza en zone de transit avant une expulsion progressive vers l’Égypte. Pour prévenir toute éventuelle traversée massive, l’armée égyptienne a donc déployé des renforts importants et renforcé ses dispositifs de surveillance. Au-delà de la sécurité, les responsables égyptiens tiennent à délivrer un message politique clair : « L’Égypte rejette catégoriquement toute solution se faisant au détriment de son territoire ou de sa souveraineté. »